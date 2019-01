«Verità per Giulio Regeni»: l'appello del Comune di Treviso

A tre anni di distanza dal sequestro e dalla successiva uccisione di Giulio Regeni, il Comune di Treviso ha deciso di esprimere un chiaro messaggio di vicinanza ai familiari del giovane rivolgendo un importante appello al Governo italiano.

Regeni, dottorando di ricerca dell'università di Cambridge, il 25 gennaio 2016 scomparve nel nulla per poi venire trovato senza vita il 3 febbraio successivo. La Giunta comunale di Treviso, nel ricordo di Giulio, ha voluto lanciare un appello al Governo italiano affinché prosegua il suo impegno nella ricerca della verità. I rapporti con le autorità giudiziarie egiziane sono sempre più complicati e gli assassini di Regeni rischiano di rimanere impuniti. «Verità per Giulio Regeni» è il celebre slogan a cui si è unita, in queste ore, l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Conte.