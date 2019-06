Il nuovo sindaco toglie lo striscione per Giulio Regeni dal municipio

La polemica del giorno a Mogliano Veneto riguarda lo striscione in memoria di Giulio Regeni che, dal gennaio 2016, si trovava posizionato sulla facciata del municipio di Piazza Caduti.

Molti cittadini hanno fatto notare sui social come, ormai da alcuni giorni, lo striscione giallo targato Amensty International con la scritta “Verità per Giulio Regeni” sia sparito dal parapetto di sinistra del municipio. A toglierlo è stato il nuovo sindaco Davide Bortolato. Negli ultimi tre anni lo striscione, rimasto sotto il sole e le intemperie, si era rovinato e, proprio per questo motivo, il primo cittadino avrebbe deciso di rimuoverlo. Nel 2016 Bortolato, pur essendo all'opposizione, aveva sostenuto il progetto dell'ex sindaco Carola Arena di esporre lo striscione giallo di Amnesty sulla facciata del municipio. A tre anni di distanza però, sembra che il nuovo primo cittadino non sia più intenzionato a rimettere lo striscione sulla facciata dell'edificio, anche se ne dovesse arrivare uno nuovo. Un annuncio che ha fatto insorgere le opposizioni cittadine e storcere il naso a più di qualche cittadino.