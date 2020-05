E' morto Giuseppe "Bepi" Catarin: «Eminenza grigia dei vini veneti»

«Con Bepi Catarin se ne va l’eminenza grigia della vite e del vino, il Veneto perde una istituzione». Con queste parole il presidente del Veneto Luca Zaia ha ricordato l’amico e collaboratore Giuseppe Catarin, enologo, formatosi al Cerletti di Conegliano (lo stesso istituto frequentato da Zaia) e per quasi quarant’anni dirigente del Dipartimento agricoltura della Regione Veneto.

«Catarin – ricorda il Zaia – era un’autorità riconosciuta e indiscussa a livello nazionale e internazionale, un appassionato del comparto della vitivinicoltura che anche per merito suo, ha avuto un ruolo fondamentale nella crescita dei territori della regione. Non posso dimenticare – continua il Governatore - le tante battaglie e i progetti portati avanti da Catarin, per conto della Regione: dalla creazione della Doc del Prosecco a tante altre partite, da quella dell’Amarone alla nuova etichetta del Pinot grigio delle Venezie. Bepi Catarin era il vino veneto – lo saluta Zaia - Se ne va una persona per bene, un grande professionista. Lascia un vuoto che sarà incolmabile nel mondo della vitivinicoltura veneta. Le mie condoglianze alla moglie, ing. Paola Fabbricatore, ai figli, a tutte le persone che gli hanno voluto bene».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Al cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Catarin si è unito anche l'assessore all'Agricoltura del Veneto, Giuseppe Pan che, via Facebook, ha ricordato l'amico "Bepi" con queste parole: «Personalmente ho perso un amico, un compagno alpino, un appassionato e competente funzionario, innamorato del suo lavoro e ‘colonna’ dello staff tecnico del Dipartimento Agricoltura della Regione. Mi stringo alla moglie Paola e ai due figli in questo momento di grande dolore. Bepi Catarin, oltre al dono della grande competenza, aveva quello dei rapporti umani, fatto di capacità di ascolto e di mediazione, di battute sempre pronte e solari, di una vitalità gioviale che ha profuso nella vita, nel lavoro e nella sua ricchissima rete di relazioni amicali e professionali. Lascia un vuoto incolmabile in tutti noi. Lo salutiamo con la mano sul cappello, da vecchi alpini, con profonda riconoscenza per il suo lascito così prezioso per i nostri viticoltori e così profondamente legato alla terra veneta».