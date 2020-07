Came in lutto, morta la moglie del fondatore dell'azienda

Il sorriso di Giuseppina Babolin si è spento nella giornata di domenica 5 luglio. Aveva 74 anni e lascia un ricordo importante nella comunità di Dosson dove viveva con il marito Paolo Menuzzo, fondatore del gruppo Came, una delle aziende trevigiane più conosciute nel territorio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", Giuseppina Babolin ormai da 20 anni stava lottando contro varie patologie che avevano indebolito sempre di più la sua salute fino a portarla al decesso. Per anni ha affiancato il marito, sposato nel 1974, in azienda ricoprendo il ruolo di dirigente del settore amministrativo fino al 2000 quando i primi sintomi di una grave malattia alle ghiandole surrenali l'avevano costretta ad abbandonare l'azienda diventata già leader del settore automazioni. Molto conosciuta a Dosson, si era dedicata al volontariato e alla beneficenza negli ultimi anni di vita. Sempre pronta ad aiutare il prossimo è stata una figura di grande sostegno per molti residenti nei dintorni della frazione di Casier. Oltre al marito Paolo, Giuseppina lascia i figli Andrea ed Elisa, gli adorati nipoti Paolo, Aurora, Marco e Pietro, amici e parenti tutti. I funerali saranno celebrati giovedì 9 luglio alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di Dosson.