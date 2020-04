Liceo Canova in lutto: addio alla professoressa Glori Cappello

Cultura trevigiana in lutto per la scomparsa della professoressa Glori Cappello, insegnante di Storia e Filosofia per oltre 30 anni al liceo Canova di Treviso. Originaria di Cavaso del Tomba, aveva 70 anni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso" dopo la laurea in Storia e Filosofia soli 22 anni nel 1971 a Padova, Glori Cappello si era dedicata al mondo dell'insegnamento senza mai tralasciare la sua grande passione per lo studio e la ricerca. Tra le sue numerose pubblicazioni va ricordato il libro dedicata a Luigi Stefanini: "Dalle opere e dal carteggio del suo archivio" oltre a svariati saggi storico-filosofici dedicati all'Umanesimo europeo, all'ermeneutica e al neoplatonismo. In occasione dei 200 anni dalla fondazione del liceo Canova aveva collaborato al volume celebrativo compiendo un'enorme lavoro di ricerca e documentazione. Per oltre 30 anni ha insegnato a centinaia di giovani studenti del liceo trevigiano, trasmettendo loro passione e amore per lo studio, dimostrando sempre grande passione e professionalità.