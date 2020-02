Dal 2 al 14 marzo resterà chiuso il casello di Godega

Dalle ore 5 di lunedì 2 marzo alle ore 21 di sabato 14 marzo resterà chiuso lo svincolo in uscita di Godega di Sant’Urbano dell’autostrada A28 (Conegliano-Portogruaro) in entrambe le direzioni. La chiusura è stata decisa al termine di un tavolo tecnico - al quale hanno partecipato Autovie Venete, la Provincia di Treviso, le amministrazioni comunali di Godega e San Fior e dei comuni limitrofi, la polizia locale e le forze dell’ordine – per consentire i lavori di ripavimentazione della variante di Pianzano Sp 41 che collega lo svincolo autostradale e la strada statale 13 Pontebbana. Si tratta di un cantiere di circa quattro chilometri - poco dopo la rotatoria di Baver fino all’incrocio con la ss 13 - che prevede anche il rifacimento del manto stradale delle due rotatorie all’intersezione con via Ongaresca e via Trieste.

I lavori si svolgeranno in tre fasi – come è stato concordato durante l’incontro – per ridurre al minimo i disagi alla viabilità nel centro abitato di Pianzano. La prima fase andrà dall’intersezione con la statale 13 alla rotatoria di via Trieste. Completata la rotatoria, la seconda fase si concentrerà nel tratto stradale fino alla rotonda di via Ongaresca. Completata anche questa rotatoria, il cantiere si sposterà nell’ultimo tratto poco prima della rotatoria di via Baver. Nel corso dei lavori verranno impiegate una ventina di persone e verranno utilizzati una decina di macchinari.

Pertanto, chi proviene da Portogruaro sulla A28 ed è diretto a Godega di Sant’Urbano o San Fior dovrà uscire a Sacile Ovest e percorrere la viabilità ordinaria opportunamente segnalata dalle frecce gialle. Nessun problema invece per chi dovrà entrare in A28 perché lo svincolo di Godega in ingresso resterà aperto.