Maltempo: golf club devolve l'incasso del torneo alle popolazioni alluvionate

È partita la mobilitazione delle associazioni locali in aiuto ai cittadini colpiti dall'alluvione dei giorni scorsi in Veneto. A fare da apripista l’associazione sportiva Golf Club Ca’ Amata.

Domenica 4 novembre, il presidente Diego Carron in accordo con il Consiglio direttivo ha deciso di devolvere alle popolazioni danneggiate dal maltempo l'intero incasso della “November Cup”, la gara che si è giocata sul campo del Ca’ Amata illuminato da uno splendido sole. Un centinaio i partecipanti, oltre duemila euro il ricavato di gara interamente devoluto alla Regione Veneto. «Il pensiero dell’intera famiglia del Golf Club Ca’ Amata va ai cittadini alluvionati e a tutti coloro che si sono già attivati in aiuto dei territori devastati nel nostro meraviglioso Veneto», ha spiegato il presidente Carron contribuendo alla rete della solidarietà. Un gesto importante e molto significativo per iniziare a ripartire dopo la devastante ondata di maltempo dei giorni scorsi.