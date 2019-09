Conte bis, Riccardo Fraccaro sottosegretario alla presidenza del Consiglio

È Riccardo Fraccaro il nuovo sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri nel Conte-bis. La nomina del politico pentastellato è stata annunciata il 4 settembre con la formazione del nuovo governo. Classe '81, una compagna e due figlie, Riccardo Fraccaro è nato a Montebelluna, ma si è trasferito a Trento dopo la maturità e poi ha studiato all'Università di Trento, dove si è laureato in giurisprudenza con una tesi in Diritto internazionale dell'ambiente. Fraccaro era già stato segretario dell'ufficio di presidenza della Camera dei Deputati tra il 2013 e il 2018 e il 29 marzo 2018 era stato eletto questore della Camera dei deputati. Dal 1° giugno 2018, poi, era stato ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta nel Governo Conte. Fraccaro è stato eletto alle politiche 2018 nel collegio plurinominale regionale del Trentino Alto Adige, in questi anni è stato vicino a Luigi Di Maio ed è diventato uno dei principali sostenitori di una spending review a livello politico.