Presentato al pubblico il primo Gran concerto di musica classica al Sant’Artemio

Stefano Marcon ha presentato alla stampa il primo Gran concerto di musica classica nel parco del Complesso Sant’Artemio, sede della Provincia di Treviso: “Quando il Maestro Stefano Canazza, Direttore del Conservatorio Steffani, ha prospettato l’idea di celebrare in questo parco il 50° anniversario dalla fondazione di quella che ora è l’università della musica di tutto il territorio trevigiano, ho accolto con entusiasmo la sua proposta concertistica ed ho aperto i cancelli del Sant’Artemio e le porte della Provincia di Treviso perché questa idea prendesse vita".

"Il Conservatorio Steffani è una realtà culturale che abbina didattica, ricerca e produzione mettendosi costantemente in sinergia e disponibilità con le istituzioni, entrambe per natura, a servizio della comunità. 'Un Parco di Note': questo appuntamento nella magnifica cornice del Sant’Artemio, fortemente voluto e speriamo primo di una lunga tradizione - continua Stefano Marcon - si terrà il 12 di luglio alle ore 20.30 e porterà una ventata di aria nuova e preannuncia la fine di quella stantia che vedeva l’Ente Provincia relegato in un angolo e svilito dalle sue funzioni e competenze, a causa di una riforma senza ragione che ne ha indebolito dignità e potenzialità".

"L’esempio del Conservatorio, quale istituzione in movimento, dimostra come una evoluzione e riorganizzazione complessa nel tempo, ma rispettosa dei valori, dell’offerta culturale, del bagaglio storico che la contraddistingue e delle istanze che arrivano dal territorio, sia vera e propria opportunità di sviluppo. Sviluppo di competenza e offerta della musica per lo 'Steffani', servizi di tutela e progresso del territorio in generale, per la Provincia di Treviso” conclude Marcon.