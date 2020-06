Emergenza maltempo: chiusa al traffico la sp 140 sul Grappa

Emergenza Maltempo, Provincia subito in campo. In seguito alla segnalazione di caduta massi sul Monte Grappa, in località Cornosega, i tecnici provinciali hanno subito effettuato un sopralluogo nella zona, rimuovendo il materiale e ripristinando la viabilità. In seguito a un ulteriore controllo effettuato sempre dalla Provincia con dei geologi incaricati, si è verificato il rischio di ulteriori cadute e quindi disposta la chiusura al traffico del tratto della SP 140 del tratto tra il bivio per la comunale Col Serai fino a Capocroce, in Comune di Borso del Grappa. Il provvedimento resterà operativo fino a cessate esigenze.

«La Provincia è come sempre in prima fila per la prevenzione e la risoluzione dei danni da maltempo –spiega Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso– il monitoraggio prosegue soprattutto nella zona della Pedemontana e del Grappa, coi nostri uomini che lavorano giorno e notte assieme a Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Carabinieri e anche ditte private in supporto alla cittadinanza. Ci auguriamo che per l’inizio della settimana prossima l’allerta possa rientrare e raccomandiamo ai trevigiani la massima prudenza in strada».