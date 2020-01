Monte Grappa riserva Unesco: «Vantaggi per le imprese e per il territorio»

Le forze economiche e sociali stanno lavorando da anni per valorizzare le caratteristiche di un’area molto importante della provincia di Treviso, Belluno e Vicenza, il Monte Grappa, coordinandosi con le rappresentanze locali con le quali stanno definendo un dossier per chiedere il riconoscimento del Grappa a riserva della biosfera Mab Unesco. È importante che questo sforzo di valorizzazione del territorio abbia finalmente anche il sostegno del Consiglio regionale del Veneto, che ieri ha approvato una mozione a sostegno della candidatura.

«Un passo in avanti nel grande progetto sostenuto fin dal principio da tutta la CNA del Veneto nelle sue diverse articolazioni – afferma Alessandro Conte, presidente di CNA Veneto -. Il riconoscimento Unesco del Grappa porterà vantaggi economici alle imprese e ai cittadini di quel territorio e sarà certamente un ottimo volano di sviluppo. L’organismo che si occuperà della futura governance del Monte Grappa dovrà tenere conto del ruolo strategico delle piccole imprese e delle imprese artigiane che animano quel territorio e impegnarsi per la loro valorizzazione».

«La candidatura dell’area Grappa-Asolano a riserva della biosfera qualifica questo territorio che si caratterizza per un’appropriata gestione del territorio e conservazione della biodiversità e per un utilizzo sostenibile delle risorse naturali a beneficio delle comunità locali – afferma Angelina Tedesco, direttrice di CNA Asolo - La CNA partecipa a questo progetto con l’obiettivo di mettere insieme conservazione e sviluppo consapevole, mettendo le condizioni per la imprenditorialità basate sulle peculiarità locali e sui valori del territorio».