Gribaudi (Keyline) premiata a Milano come ambasciatrice del made in Italy nel mondo

Importante riconoscimento per Mariacristina Gribaudi, amministratrice unica di Keyline spa, azienda produttrice di chiavi di Conegliano e presidente della Fondazione Musei civici di Venezia. Negli scorsi giorni a Milano, presso il Palazzo delle stelline, ha ricevuto il “Premio internacional de la mujer 2019” conferito dalla Camera nazionale della donna del Messico in occasione del congresso a cui sono intervenuti esperti in diritti umani di tutto il mondo. Gribaudi è stata premiata per il suo impegno sociale e professionale nella promozione, diffusione del made in Italy nel mondo e dell’arte italiana.Anche