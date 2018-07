Batte il cuore cubano a Suoni di Marca con il Grupo Compay Segundo

TREVISO Mercoledì 1 agosto a Suoni di Marca batterà il cuore più musicale di Cuba, quello del Grupo Compay Segundo. I musicisti che hanno accompagnato il leggendario musicista consacrato alla fama mondiale dal film di Wim Wenders nel suo Buena Vista Social Club, tornano a Suoni di Marca dopo il travolgente concerto del 2011, continuando il loro impegno a promuovere gli insegnamenti ricevuti dal Patriarca di Soneros scomparso nel 2003 a 95 anni. E fu proprio lui a scegliere i suoi successori affinché divulgassero la sua musica nel mondo: tra questi anche suo figlio Salvador Repilado, che nel gruppo del padre suonava il contrabbasso e che ne è successivamente diventato direttore.

Da quel momento, la band non ha smesso di conquistare ogni tipo di pubblico e ha anche collaborato con grandi artisti come Omara Portuondo, Silvio Rodriguez, Eliades Ochoa, Charles Aznavour, Teresa Garcia Caturla, Isaac Delgado, Luo Bega. Come ambasciatore ufficiale della musica Cubana nel mondo (titolo attribuitogli ufficialmente da Fidel Castro), il Grupo Compay Segundo trasmette con orgoglio l'identità, il "Son", e la musica tradizionale cubana. Tanto che pur tenendo molti concerti lontano da Cuba, mantiene il suo impegno di suonare abitualmente nel Salon 1930 (ora Salon Compay Segundo) dell’Hotel Nacional de La Habana.

“Macusa”, “Saboroso”, “Anita”, “las Flores de la Vida”, e quel "Chan Chan" che è diventato un autentico inno alla musica cubana, saranno solo alcune delle canzoni scritte da Compay Segundo più emblematiche, suonate da ogni band del genere nel mondo, che vibreranno sul Bastione San Marco in una serata che già si preannuncia indimenticabile. Ad aprire il concerto, sul palco principale di Suoni di Marca Festival (ore 20 circa) ci sarà Gianluca Mosole con la sua chitarra elettrica, la sua musica fusion pulsante e melodica e la sua tecnica sbalorditiva (anche perché, com’è noto, suona da mancino pur non essendolo - ma senza girare le corde).

Inoltre, il Palco Hotel Maggior Consiglio Ss. Quaranta (ore 19) ospiterà la band Frank Jam, costituita da ex allievi del Liceo Musicale Giorgione di Castelfranco Veneto , in cui convergono sonorità diverse che spaziano dalla fusion al funk passando per classic-jazz. Sempre alle 19, il Caccianiga Stage accoglierà Tommaso Dugato, giovane cantante e songwriter della provincia di Vicenza, mentre il Palco Fra’ Giocondo (ore 19) e il Caccianiga Stage Dj Set (dopo le 23) saranno tutti per il Dj set di Dj Rah Goo, nato come selector al New Age Club, resident all'Home Rock Bar e al Fishmarket di Padova.

PROSSIMAMENTE A SUONI DI MARCA

Giovedì 2 Agosto:

MAIN STAGE: WILLIE PEYOTE Apertura: MIRKOEILCANE

PALCO CACCIANIGA | ORE 19.30 LOBBY BOY

PALCO SS40 | ORE 19.30 PAOLO VACCARO

PALCO FRA’ GIOCONDO | ORE 20.00 INVISIVIBE

PALCO CACCIANIGA Dj set | ORE 23.30 INVISIVIBE

Venerdì 3 Agosto:

MAIN STAGE: RICK WAKEMAN Apertura: TONY PAGLIUCCA

PALCO CACCIANIGA | ORE 19.30 THE BANKROBBER

PALCO SS40 | ORE 19.30 SINEDADES

PALCO FRA’ GIOCONDO | ORE 20.00 LE TESTE SCALZE DJSET

PALCO CACCIANIGA Dj set | ORE 23.30 DJ ALEX PAONE

Sabato 4 Agosto:

MAIN STAGE: RED CANZIAN Apertura: KING SIZE

PALCO CACCIANIGA | ORE 19.30 SHOWCASE PROGETTO GIOVANI TREVISO

PALCO SS40 | ORE 19.30 SUPERCANIFRADICIADESPIAREDOSI

PALCO FRA’ GIOCONDO | ORE 20.00 PUTANO HOFFMAN

PALCO CACCIANIGA Dj set | ORE 23.30 PUTANO HOFFMAN

Domenica 5 Agosto:

MAIN STAGE: SKA-J Apertura: SHANDON

PALCO CACCIANIGA | ORE 19.30 GIVE US BARABBA

PALCO SS40 | ORE 19.30 FLESH AND BONES

PALCO FRA’ GIOCONDO | ORE 20.00 FLESH AND BONES

PALCO CACCIANIGA Dj set | ORE 23.30 RAH GOO & ROGER RAMONE