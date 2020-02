Gruppi di cammino, boom di iscritti per fare movimento con l’Asd Treviso Marathon

Treviso Marathon in cammino. Nel vero senso della parola. Procedono a pieno ritmo infatti i Gruppi di Cammino organizzati dal Comune di Conegliano e Ulss 2 in collaborazione con l’Asd Treviso Marathon.

Sono già oltre 65 le persone che hanno aderito a questa attività che punta a fare del sano movimento uno stile di vita e a promuovere la socialità. Il programma prevede due uscite la settimana, di un’ora e mezza circa, il lunedì e il giovedì, alle ore 8.45, alle 14.00 e alle 19.00, con partenza dalla sede dell’Atletica Silca Conegliano in via Maset 18, presso lo stadio comunale Soldan. Il Gruppo di camminatori è accompagnato da un “walking leader” professionale (nello specifico Silvia Dalle Crode e Serena Tonon) che ha organizzato gli itinerari (in collina, centro città e lungo il Monticano) e fa da riferimento durante le camminate. «Crediamo molto in questo progetto che non è di tipo agonistico, ma promozionale e salutistico - commenta Aldo Zanetti, amministratore unico di Maratona di Treviso - parliamo di promozione alla salute, al sano movimento. L’obiettivo è coinvolgere ancora più appassionati del cammino ma anche tante nuove persone che non hanno ancora avuto modo di “muoversi” con regolarità, per creare un gruppo sempre più numeroso di persone che vedono lo sport non solo come obiettivo agonistico, ma soprattutto come mezzo per stare bene fisicamente e fare inoltre nuove amicizie. Credo che lo sport sia davvero per tutti e che nelle sue sfaccettature possa sempre e comunque dare la possibilità di crescere come persone». A Conegliano è dunque nato e sta crescendo, uscita dopo uscita, nuova adesione dopo nuova adesione, un gruppo che sprizza positività e voglia di stare bene, facendo “comunità” grazie al mezzo potente e utilissimo del cammino. Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno e si camminerà fino a tutto giugno, poi si farà una pausa estiva.



Per informazioni e iscrizioni :

Asd Treviso Marathon

Maddalena 0438-1918104

segreteria@trevisomarathon.com