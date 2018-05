Ospedale San Valentino: guasto alla scheda telefonica, centralino in tilt

MONTEBELLUNA Nella mattinata di venerdì 25 maggio, un guasto improvviso ha interessato una delle schede di alimentazione del centralino telefonico dell'ospedale San Valentino di Montebelluna.

Pronta e immediata la soluzione approntata dagli uffici competenti del distretto di Asolo. Il problema, infatti, ha interessato per alcune ore circa 130 numeri interni distribuiti su vari servizi del San Valentino. Accertata l'entità del guasto si è provveduto immediatamente a ordinare la nuova scheda di ricambio che però potrà essere installata solo lunedì in mattinata. Per garantire tempestivamente il ripristino del servizio telefonico agli utenti nel fine settimana è stata invece recuperata la scheda della centrale telefonica di Valdobbiadene. Considerato che il sabato e la domenica nella sede di Valdobbiadene l’unico servizio attivo è quello della Guardia medica (che non subirà variazioni, né interruzioni telefoniche) questo permetterà di non vivere alcun disserizio nel weekend per l’utenza e il personale dell’Ulss 2 nel distretto di Asolo.