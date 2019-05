Guasto alle linee telefoniche, centralino del Cup di Asolo in tilt

Le linee telefoniche del call center del Cup (Centro Unico Prenotazioni) di Asolo non funzionano a causa di un guasto alle centraline del gestore telefonico (Telecom). Il guasto si è verificato nella giornata di venerdì 3 maggio.

Numerose le segnalazioni da parte di molti pazienti che non riuscivano a mettersi in contatto con il centro per prenotare visite ed esami. Nel pomeriggio è arrivata la spiegazione dell'Ulss2. A mandare in tilt i call center è stato un guasto improvviso. I tecnici Telecom si sono attivati per dar corso alle riparazioni necessarie. La situazione dovrebbe tornare alla normalità non prima di domani, sabato 4 maggio. Con l'arrivo del fine settimana però non è escluso che le linee telefoniche tornino operative direttamente lunedì 6 maggio. Ai pazienti che dovevano contattare il Cup venerdì 3 maggio è stato consigliato di armarsi di pazienza. Per oggi il centralino non sarà più attivo.