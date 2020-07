Gufo incastrato nel rosone della chiesa: torna a volare grazie ai pompieri

Erano le ore 13 di venerdì 17 luglio quando i vigili del fuoco sono intervenuti davanti alla chiesa di San Pietro di Feletto. Nessun incendio da spegnere, questa volta: i pompieri sono intervenuti per liberare un piccolo gufo rimasto incastrato nel rosone della chiesa.

Le operazioni di salvataggio hanno attirato l'attenzione di passanti e residenti. Per liberare il gufo è stato necessario l'utilizzo di un'autogru che ha permesso il recupero del volatile in totale sicurezza. L'animale, apparso molto impaurito ma perfettamente in salute, è potuto tornare a spiccare il volo pochi minuti più tardi dal piazzale dell'antica pieve.