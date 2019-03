H-Farm apre una nuova sede a Barcellona per il mercato spagnolo

Il mercato spagnolo, l'ecosistema digitale di Barcellona, la rete e il know-how di Aleix Valls: questi i tre punti chiave su cui H-Farm farà leva per il suo primo hub orientato alla crescita internazionale.

Nel 2018 un numero crescente di aziende straniere, sia di grandi che di medie dimensioni, ha infatti scelto H-Farm come partner strategico per creare nuovi modelli di business competitivi, aumentando il fatturato estero fino al 13%. Per favorire la crescita internazionale, H-Farm ha scelto la Spagna, un paese con un Pil in aumento di oltre il 3% l’anno dal 2014 e tornato così ai livelli pre-crisi, posizionandosi ben al di sopra della media dell'Eurozona. Tendenza confermata anche per il 2019, con una crescita attesa di oltre il +2%. Negli ultimi anni, Barcellona è diventata uno dei centri più importanti per la tecnologia e l'innovazione in Europa, grazie a un ecosistema imprenditoriale che continua ad attrarre investimenti, un ampio bacino di talenti e un'alta qualità della vita. Le classifiche indicano che la città catalana è la terza preferita dagli imprenditori europei in cui creare start-up e la quarta nella classifica dei 10 hub tecnologici nell'Ue per numero di start-up. Non è un caso che aziende come Microsoft, Facebook, Amazon e Allianz abbiano recentemente deciso di aprire i propri centri di eccellenza e ricerca tecnologica proprio a Barcellona.

L'obiettivo di H-Farm in Spagna è quello di diventare un punto di riferimento per le aziende che vogliono aumentare la loro competitività sul mercato e innovare i loro modelli di business attraverso una maggiore attenzione alla digitalizzazione e alle tecnologie emergenti. Un team dedicato accompagnerà le aziende in ogni fase del loro percorso di crescita, dalla definizione della strategia alla progettazione di nuovi servizi, fino allo sviluppo di applicazioni e soluzioni tecnologiche. I progetti si concentreranno su Innovation Culture - la crescita del capitale umano - e Open Innovation, al fine di creare processi di collaborazione tra aziende e startup come risposta alle sfide e agli obiettivi di ciascuna azienda. Aleix Valls, Ceo di H-Farm Bcn: «Siamo davvero felici di far parte della famiglia H-Farm. Con questa joint venture, garantiamo a H-FARM la posizione di piattaforma leader per l'innovazione digitale nel mercato spagnolo». Timothy O’Connell, Head of Global Business Development, commenta così l’apertura della nuova società, che H-Farm possiede al 51%: «Siamo orgogliosi di cogliere questa opportunità di aprire a Barcellona: il nostro obiettivo è quello di creare una forte sinergia tra la nostra esperienza come piattaforma di innovazione di oltre 14 anni e quella di Aleix come protagonista della digital transformation in Spagna».

