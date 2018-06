Gli studenti della scuola di H-Farm hanno creato un gioco dedicato al fiume Sile

RONCADE Si chiama “CoolTour”, ed è un gioco da tavolo ispirato al Monopoli ma che, al posto di case e stazioni, ripercorre la storia di un territorio, le radici, la cultura, il patrimonio di identità e conoscenze germogliate attorno al corso del fiume Sile.

È questo il progetto vincitore di Acceleration Lab, il programma che ha visto la partecipazione dei ragazzi della classe di prima superiore di H-International School, e che ha coinvolto i team di Education e di Open Innovation di H-Farm: per un anno, due ore a settimana i professionisti dell’innovazione sono entrati in aula e hanno lavorato con i ragazzi. L’obiettivo degli studenti, divisi in otto gruppi e guidati da altrettanti mentors di H-Farm, era sviluppare idee e soluzioni innovative nell’ambito di tematiche a sfondo sociale quali European Citizenship, Cultural Heritage, Economic Citizenship, Sport e Patrimonio, Immigrazione, Climate Change, Agri-Food Generation ed etica della tecnologia. Temi che gli studenti, tutti tra i 14 e i 15 anni, hanno affrontato ed esaminato attraverso un percorso di 9 mesi in cui grande attenzione è stata data alle cosiddette soft skill come il team working, il pensiero laterale, la capacità di organizzare ed esporre le proprie idee in pubblico, l’attitudine imprenditoriale. Il programma Acceleration Lab si inserisce nel nuovo modello di apprendimento della scuola di H-Farm dove i ragazzi sono incoraggiati a sviluppare il proprio talento attraverso delle attività che prediligono il fare esperienza, la progettualità, la capacità di interagire con il mondo esterno e con gli strumenti tecnologici al fine di prepararli ad affrontare un mondo trasformato dalla rivoluzione digitale. La presentazione dei progetti è avvenuta davanti a una giuria composta dalla prima linea di management di H-Farm che ha votato l’idea più convincente, anche dal punto di vista economico, valutando i ragazzi come fossero degli startupper. Grazie alla campagna di crowfunding e al supporto di H-Farm, che sostiene i piccoli startupper nella realizzazione della loro impresa, CoolTour diventerà presto realtà, mentre gli altri progetti resteranno all'interno di un “portfolio” da cui H-Farm avrà la possibilità di valutare e selezionare in futuro eventuali altre proposte.

