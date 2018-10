Castelfranco: un concorso con le scuole per ricordare Alessio Rosin

Anche quest’anno FabLab Castelfranco Veneto ospiterà l’evento Hack For Alessio, organizzato da Cna di Treviso, Castelfranco Veneto e Asolo con il coinvolgimento dell’associazione Aimen 1 e 2.

L’evento ha coinvolto diversi gruppi di ragazzi degli istituti superiori del territorio attraverso un concorso per la realizzazione di un video promo per Aimen 1 e 2. I partecipanti avranno tempo fino a domenica per portare a termine il progetto. Il lavoro migliore sarà premiato da una giuria composta da rappresentanti di Cna e di Aimen 1 e 2. La premiazione si terrà domenica 28 ottobre 2018 dalle 10 alle 13 presso FabLab Castelfranco Veneto: i partecipanti presenteranno i propri video alla giuria, che sceglierà il migliore in base all’originalità, la coerenza alla traccia e la tecnologia utilizzata. Il vincitore sarà premiato con un bonus di 500 euro da spendere su Amazon.

Per tutti è previsto un buffet finale per celebrare i 20 anni dell’associazione Aimen 1 e 2. Hack for Alessio, giunto alla seconda edizione, è un format fortemente voluto dalle Cna di Castelfranco, Asolo e territoriale di Treviso per ricordare il giovane dirigente Cna Alessio Rosin, prematuramente scomparso all’età di 40 anni nel giugno del 2016 a causa della malattia incurabile con cui aveva convissuto per diversi anni. Alessio fu un esempio di tenacia umana e di generosità professionale: fu una delle figure in che più si impegnarono con forza a far nascere il Fablab Castelfranco Veneto. L’ingresso è libero e gratuito ma per partecipare è necessario dare conferma della propria presenza, iscrivendosi all’evento su: www.cnatreviso.it.