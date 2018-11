Maltempo: ripulito l'hangar Francesco Baracca, gli aerei storici tornano a volare

Dopo la riapertura a tempo record del ponte Bailey nel comune di Susegana, anche l'hangar Francesco Baracca è tornato a splendere pochi giorni dopo i gravi danni provocati dal maltempo.

Durante l'ultima tragica ondata di pioggia, lo spazio di Nervesa della Battaglia che ospita alcuni preziosissimi aerei d'epoca era stato sommerso dal fango che aveva danneggiato gravemente gli spazi interni dell'hangar e i velivoli storici custoditi all'interno della struttura. La fondazione Jonathan Collection che manda avanti l'hangar non si è però persa d'animo e, appena conclusa l'emergenza maltempo, si è subito data da fare per riportare la situazione alla normalità. La lotta contro il fango e i danni della pioggia è stata vinta nel fine settimana quando l'hangar ha riaperto i battenti in uno spazio completamente ripulito con gli aerei storici in bella mostra e tirati a lucido. Domenica alcuni velivoli storici hanno anche spiccato il volo nei cieli di Nervesa a dimostrazione di un'altra grande vittoria contro il maltempo ottenuta grazie all'operosità del popolo veneto.

In foto le condizioni dell'hangar subito dopo l'ondata di maltempo dei giorni scorsi

Gallery