"1° Happy Days International Art Contest": vince l'artista Stefano Zaghetto

Domenica scorsa, alle ore 16.30 a Motta di Livenza e in occasione della manifestazione "Happy Days", si sono tenute anche le premiazioni del contest d'arte dedicato gli anni '50-'60'. La giuria guidata da Stefano Ervas (Presidente della Fondazione Ada e Antonio Giacomini, palazzo dove è ancora in essere la mostra) insieme con Marco Andrighetto (organizzatore della manifestazione) e Ilario Daneluzzi (Assessore alla Cultura del Comune di Motta di Livenza che ha patrocinato il contest) ha quindi decretato i vincitori del "1° Happy Days International Art Contest". Sono stati premiati sul palco gli artisti Stefano Zaghetto vincitore del primo premio che rivedremo quindi a Motta per una personale. Antonio Lippi (artista mottense) si è classificato secondo ed esporrà insieme ai terzi classificati a parimerito: Luana Boaretto e Cinzia Scarpa, nuovamente a Fondazione Giacomini. Segnaliamo anche le sette menzioni speciali assegnate ad Emil Catalin Pascar, Mario Papa (Miroa), Lara Sonego, Mirco Cignolini, Maria Grazia Brunetto, Sara Vacchi e Simone Prudente. Visti gli ottimi risultati ottenuti dal concorso in termini di opere pervenute e di affluenza, l'Atelier dell'Artista mira ora a far diventare questo concorso un appuntamento annuale da consolidare nel tempo facendo rete con le altre realtà del territorio e perseguendo l'ambizioso obbiettivo di far diventare Motta di Livenza un'importante punto di riferimento per l'Arte Contemporanea. La mostra sarà ancora visitabile fino a domenica 30 giugno.