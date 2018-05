Home Festival, il Day 4 vedrà sul palco Caparezza, Francesca Michielin e Motta

TREVISO Home Festival (Treviso, zona ex Dogana da mercoledì 29 agosto a domenica 2 settembre), dopo i recenti annunci del Day1 e del Day2, torna a far parlare di sé e svela i protagonisti del Day4. Come da tradizione, la domenica del festival sarà dedicata alle famiglie, con speciali offerte pensate per le coppie che accompagnano un bambino a vivere l’emozione dei grandi live. La società che organizza l’evento: “La line up sta prendendo forma. Aspettatevi altri grandi sorprese”.

GLI ULTIMI ANNUNCI

A infiammare grandi e piccini domenica 2 settembre ci penserà l’artista Caparezza che dopo i 20 sold out del tour nei palazzetti, arriva a grande richiesta “at Home”. Grazie al suo ultimo album “Prisoner 709” (Disco d’Oro) e ai suoi singoli è rimasto nelle “hot airplay” radio italiane: il risultato è che Caparezza è l’artista italiano dell’anno. La storia non finisce qui, è pronto a tornare a saltare sui palchi in una tranche estiva a partire da giugno che toccherà le città e i festival più importanti d’Italia tra cui l’Home Festival, dove incontrerà nuovamente i suoi fan e regalerà emozioni come solo lui sa fare. “Sei pronto ad una estate che “Ti Fa Stare Bene?”.

A condividere lo stesso palco del Day4 ci sarà Francesca Michielin, che termina il tour estivo di 2640 con uno speciale appuntamento a HF. “La nostra ultima canzone”, già tra i brani italiani più trasmessi dalle radio, è il singolo che ha anticipato l’album “Vivere o Morire” di Motta, che con il suo tour “Motta live 2018” farà tappa anche a Treviso. Si aggiunge poi Mr. Rain, il rapper bresciano festeggia il disco di platino “Ipernova”, raddoppia il disco d’oro con “Tutto quello che ho” e arriva “a casa” per cantarci il suo ultimo album “Butterfly Effect” uscito lo scorso gennaio.

Dopo la partecipazione al Concerto del Primo Maggio, tra le protagoniste anche Maria Antonietta. Suonerà le canzoni dal suo ultimo lavoro: “Deluderti”. Il terzo album della cantautrice, anticipato dal singolo e video del brano “Pesci”, è uscito il 30 marzo 2018 per La Tempesta Dischi con distribuzione Believe. Scritto nella campagna di Senigallia dove vive, il nuovo lavoro arriva dopo un album omonimo prodotto da Dario Brunori datato 2012 e da “Sassi” del 2014. Dall’omonimo l’Ep di debutto Joan Thiele torna con un nuovo album dal titolo “Tango” e un nuovo tour che la vede percorrere i club della penisola e alcuni dei più prestigiosi festival europei, fra cui quello trevigiano. Il nuovo disco è anticipato dai singoli “Armenia” e “Polite”, quest’ultimo è attualmente in rotazione su tutte le maggiori radio italiane.

Infine, presenti anche i torinesi Eugenio in Via Di Gioia. A poco più di un anno dal secondo album "Tutti su per Terra" sono un "Chiodo Fisso", hanno visto in anteprima il 2050, sono stati più bulli e meno ciccioni insieme al rapper e amico Willie Peyote, hanno conquistato il web con un video live sull'Italo Torino-Roma, arrivando a stupire persino Gigi Marzullo; hanno ricevuto pure la chiamata di Linus e Nicola Savino per averli ospiti a Radio Deejay e non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Eccoli pronti per il tour estivo nei migliori festival italiani. “Saltategli addosso!”.