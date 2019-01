Home Festival riparte da Mestre, i primi annunci durante il Carnevale

A vederlo ora è un'enorme distesa verde coperta dalla brina invernale ma tra pochi mesi tornerà ad essere l’anima pulsante dei grandi live internazionali. È il Parco San Giuliano di Mestre, dove dal 12 al 14 luglio sarà ospitato un festival di dimensioni enormi, capace di riportare le masse che un tempo vi arrivavano durante il Jamming Festival o i grandi eventi, come la celebre messa del Papa. È l’Home Venice.

A riportare in auge i grandi happening nella città più bella del mondo, ossia Venezia, sarà Home Entertainment, società che per nove anni ha organizzato Home Festival a Treviso e che dal 12 al 14 luglio organizzerà “Home Venice” a Mestre. La “Casa”, quella dell’ex Dogana trevigiana, sarà comunque al centro di un grande festival, il Core Festival Aperol Spritz, che dal 7 al 9 giugno porterà sul palco la reunion degli Articoli 31, Salmo, Calcutta, Måneskin, Gemitaiz, Achille Lauro, Emis Killa, Ghemon e molti altri. L’annuncio del nome del nuovo evento e del logo è stato fatto sui social network di Home Venice e sta rimbalzando al ritmo dei like e delle condivisioni degli Homies, i fan di Home Festival. «Abbiamo scelto di chiamarci Home Venice per evidenziare il legame con la città più bella del mondo e con l'intero territorio veneziano metropolitano. Non servirà neppure aggiungerci la parola “festival”, come peraltro è di tradizione nei grandi eventi mondiali - spiegano dalla società organizzatrice, Home Entertainment - E per mostrarci a tutti abbiamo scelto appunto di partire da Venezia. E’ infatti veneziano il primo grande artista che annunciamo, è l’autore del nuovo logo del festival. Ed è una via tracciata, questa: lavoreremo con i veneziani, coinvolgeremo le istituzioni e le categorie economiche veneziane. Home Venice sarà un Festival con anima veneziana, ma che guarda al mondo e lo influenza rendendolo migliore come solo la città di Venezia sa e può fare». Peraltro, va ricordato che Home a Venezia ha già messo piede da qualche tempo in forza della collaborazione con Hard Rock Cafè che porta live ed eventi ogni settimana in Laguna.

Il progetto di identità e comunicazione di Home Venice è stato curato da Sebastiano Girardi in collaborazione con Matteo Rosso. Lo studio veneziano ha progettato l’identità visiva e curato l’immagine di alcuni dei più importanti musei, istituzioni culturali e aziende pubbliche e private; si occupa della comunicazione di mostre ed eventi, di grafica editoriale, segnaletica e archigrafia. Il logo di Home si muove all’interno ed all’esterno di una forma circolare, adattabile ai vari contesti, un linguaggio ed un sistema visivo che può essere declinato facilmente. Il colore dominante di quest’anno sarà il giallo, che ricorda la luce, il sole e l’energia. All’interno del cerchio ci sarà tutto il magico mondo del festival, sarà una forma che racchiuderà tutte le emozioni di Home. Per entrare nel vivo, adesso la manifestazione ha degli step obbligati da seguire. Innanzitutto, il continuo coordinamento con il Comune di Venezia sui lavori al parco San Giuliano, opere che renderanno già dal 2019, con un progetto triennale di interventi, l’area ancor più fruibile per i grandi eventi estivi. Nel mentre, si stanno chiudendo le prime partnership con le aziende locali di trasporto, ma anche con le istituzioni e le realtà collegate all’accoglienza, come alberghi e enti di promozione territoriale. In particolare è grazie alla collaborazione con il Comune di Venezia, per il tramite della società controllata dedicata al marketing ed agli eventi Vela Spa, che l’organizzazione sta per realizzare quello che rimarrà sicuramente un evento storico per la musica in Italia. Contestualmente, si sta lavorando alla definizione della line up. «Annunceremo i primi nomi degli headliner durante il Carnevale di Venezia, dove Home Venice sarà presente grazie ad una nuova partnership con Vela e la Città di Venezia», chiudono gli organizzatori.

