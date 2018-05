Home Festival, ecco la programmazione completa dei primi due giorni di musica

TREVISO Dopo i recenti annunci di Alt-J, White Lies, The Wombats, Django Django, arrivano nuove grandi conferme ad arricchire la nona edizione di Home Festival (Treviso, zona ex Dogana da mercoledì 29 agosto a domenica 2 settembre). Si aggiungono alla line up del DAY1 giovedì 30 agosto: Floating Points, Nic Cester & The Milano Elettrica, George Fitzgerald, Canova, Coma Cose, Selton, Lemandorle, Bruno Belissimo, Vettori. Ma non finisce qui. Il giorno dopo, il Day2, Mellow Mood, Ministri, Jack Jaselli e Paolo Baldini. Gli organizzatori di HF18: “Presto altre grandi sorprese che renderanno questa edizione straordinaria”.

Vediamo alllora da vicino tutti i nuovi protagonisti. Si parte con Floating Points, il dj inglese e registra, all’anagrafe Sam Shepherd tra i guru della nuova scena dance elettronica e co-fondatore dell'etichetta discografica Eglo Records che farà ballare tutto il popolo dell’HF. Nic Cester & the Milano Elettica, Nic Cester cantante dei Jet e una delle voci più potenti del rock, dopo anni di silenzio è tornato con “Sugar Rush”, il suo primo album solista, accolto con entusiasmo da critica e pubblico. Mentre in studio il disco è stato suonato dai Calibro 35, dal vivo Nic Cester è accompagnato da The Milano Elettrica, super band tutta italiana di nove elementi con due batterie e una sezione di fiati di cui fanno parte anche Sergio Carnevale (Bluvertigo), Daniel Plentz (Selton), Adriano Viterbini (Bud Spencer Blues Explosion), Roberto Dragonetti e Raffaele Scogna. Fa tappa a Treviso anche George Fitzgerald impegnato in tour per l’Europa per presentare “All That Must Be” il nuovo album uscito lo scorso marzo, scritto durante un periodo di grande cambiamento della sua vita, la paternità, lo sradicarsi e cominciare da capo.

A tutto pop coi Canova, la giovane band milanese che, nel giro di un anno, si è fatta conoscere grazie alla loro musica sincera, ironica e mai banale e ad un lungo tour di 113 concerti che li ha portati a girare tutta la penisola, registrando quasi sempre il sold out. Il loro album d’esordio “Avete ragione tutti” ha superato i 12 milioni di ascolti grazie al successo dei singoli "Expo", "Vita Sociale" e “Manzarek" che han consacrato la giovane band milanese come uno degli esordi più rumorosi degli ultimi anni. Coma Cose un duo per la musica e una coppia nella vita, con l’ultimo singolo “Post Concerto” sono arrivati quasi a duecentomila visualizzazioni, le date live si susseguano e il tour estivo approda a casa, per cantare tutti in coro “Io rimango fino a quando. Non accendono le luci e i bicchieri abbandonati sanno come ci si sente ad essere come diamanti invisibili alla gente”.

I Selton tornano all’HF per presentare il loro quinto album "Manifesto Tropicale", l'ultima fatica discografica della formazione composta da Ramiro, Daniel ed Eduardo e che segna il loro ingresso nel roster Universal. Mescolano con un gusto incredibile l’indie pop ai ritmi della loro patria, il Brasile. I loro numerosissimi e travolgenti live e le collaborazioni (da Jannacci ai Soliti Idioti fino a Daniele Silvestri e Fabio Volo), oltre ad una carriera in crescita esponenziale anche in Sud America, fanno di questa band una delle più interessanti del panorama italiano.

Seguono Lemandorle, il duo di producer e dj nato in coda sulla Salerno-Reggio Calabria esordisce nell’estate del 2016 con “Le Ragazze” che conquista a sorpresa airplay radiofonico. La formula vincente si ripete con i singoli “Ti amo il venerdì sera”, “San Junipero”, e "Le 4" macinando milioni di ascolti a fianco di un’intensa attività live arrivando a HF in attesa della pubblicazione del loro primo album per INRI/SONY. Presente a questo ricco Day1 anche l’irresistibile Bruno Belissimo il producer italo-canadese che torna live con “Ghetto Falsetto” il nuovo album che dopo aver fatto ballare il SXSW ora riaccende la mirror ball sul palco dell’Home Festival. Infine Vettori, il cantautore con il synth che gioca in casa, trevigiano di nascita con sonorità internazionali, è in studio per un nuovo progetto…chissà che non darà qualche anteprima proprio al pubblico di Home Festival.

Venerdì 31 agosto dopo The Prodigy, Incubus, Roni Size feat Dynamite MC e Prozac+ ci saranno anche i Mellow Mood esordiscono ufficialmente nel 2009 con l’obiettivo di far rinascere la scena reggae in Italia, si ritrovano la “miglior band italiana” per il Rototom Sunsplash e una fama internazionale. Usciti da pochi giorni con il quinto album in studio “Large” sono in giro per il mondo per il tour tornano a fine estate nel loro paese per l’HF. Daranno il cambio sul palco al loro produttore nonché architetto del suono della band, Paolo Baldini, per continuare a ballare con uno dei suoi bellissimi dub show.

Ritornano per la terza volta i Ministri una delle realtà più importanti della scena rock italiana. Il 9 marzo è uscito “FIDATEVI” il loro nuovo album di inediti che ha debuttato direttamente ai vertici della top 10 della classifica FIMI dei dischi più venduti. Da sempre seguitissimi anche dal vivo, il "Fidatevi Tour" ha infiammato i più importanti palchi italiani registrando il sold out all’Alcatraz di Milano. Torna infine Jack Jaselli con un progetto in italiano “Nonostante tutto”, il brano non è solo un singolo ma anche il documentario andato in onda su Real Time, che racconta le genesi del pezzo scritto a 76 mani insieme alle detenute della Giudecca a Venezia.