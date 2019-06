Home Festival 2019: manca un palco, cancellati i concerti più attesi

«A causa della mancata installazione di un palco per questioni di sicurezza, dopo un’attenta riflessione con i management delle band e dopo vari tavoli tecnici, l’organizzazione comunica che, tra gli oltre 100 artisti previsti, alcuni non potranno esibirsi».

Ha dell'incredibile l'annuncio degli organizzatori di Home Venice Festival, la cui prima edizione è in programma dal 12 al 14 luglio al Parco San Giuliano di Mestre. «Ci dispiace per il disagio. Il parco è stato interessato da grandi lavori di sistemazione per preparare l'evento, alcuni appena terminati. Per questo motivo abbiamo dovuto rimodulare l’area cancellando un palco. Da sempre la sicurezza è stata e rimarrà la nostra priorità. Ci scusiamo con i fan degli artisti e con gli artisti stessi, che ringraziamo per la comprensione e la grande collaborazione». L'evento aveva lasciato Treviso proprio per chiamare i grandi nomi della musica internazionale al parco San Giuliano di Mestre ma, dopo quest'annuncio inaspettato, si è venuto a sapere che gli organizzatori dovranno cancellare proprio alcuni dei concerti più attesi del festival. Tra le esibizioni annullate ci sono nomi illustri come: Aphex Twin, Jon Hopkins, The Vaccines, Mura Masa, Modeselektor, Pusha-T, Moodyman e Adam Beyer. Certo, 8 artisti sui 100 in programma non sono molti ma decine di spettatori avevano già preso i biglietti proprio per ascoltare dal vivo alcuni dei nomi che non si potranno più esibire. Il resto della line-up, al momento, resta confermata.