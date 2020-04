Nonna Ida festeggia 103 anni: è la più anziana residente di Villorba

Lo scorso 25 aprile Ida Carron ha raggiunto lo straordinario traguardo di 103 anni diventando così la più anziana residente di Villorba. Ida Carron, ospite della casa di riposo Gasparinetti di Oderzo, ha festeggiato il traguardo senza la tradizionale presenza dei numerosi familiari per via delle misure anti Covid-19 in atto, ma I fiori, la torta e la foto di rito hanno dato giusto rilievo al grande compleanno. Per festeggiare questa data speciale anche l'amministrazione comunale di Villorba ha voluto inviare alla signora Ida uno speciale messaggio di auguri.

