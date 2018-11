Un pilastro della discografia italiana a Treviso per un casting

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

SEMINARIO PER CANTANTI,PRODUTTORI,AUTORI,PAROLIERI,DJ,MUSICISTI CASTING "Giulietta loves Romeo" IMPORTANTE 👉 SI PREGA GENTILMENTE DI LEGGERE TUTTO IL CONTENUTO DELL'EVENTO Master Class dalle 10.00 dal titolo "AROUND THE MUSIC" Tutto ciò che gravita intorno alla produzione musicale alla discografia e a come agire per cercare di realizzare i propri sogni per un successo assicurato,chi meglio di un personaggio di tale portata può spiegarcelo in questo seminario condotto e curato dal Maestro Angelo Valsiglio Presidente di Sanremo Rock,Castrocaro Una voce per l'Europa scopritore di talenti Musicista e produttore discografico di Laura Pausini,Ivana Spagna ,Anna Oxa , Eros Ramazzotti ,Fiordaliso ,Mannoia PAUSA PRANZO ORE 12,30 Casting dalle 14,30 importante opportunità per i cantanti in età compresa tra i 12 ed i 35 anni si terrà infatti il Casting con audizione per la manifestazione canora “Giulietta loves Romeo” Nell' audizione/ selezione il maestro sceglierà il talento che si sarà distinto ,per voce e presenza scenica quindi ne decreterà la partecipazione all’Evento “Giulietta loves Romeo" che si terrà a Verona nel mese di marzo in collaborazione con AFI -SIAE - COMUNE DI VERONA - RAI GULP che si occuperà delle riprese televisive , molti saranno i premi in palio . Regolamento per il Casting : Si prega puntualità brani da eseguire 1uno inedito o cover le basi devono essere spedite in formato mp3 al seguente indirizzo di posta elettronica hdemiafonderiadellospettacolo@gmail.com indicando nome cognome ed ètà del o della cantante esecutore/trice PER INFO ISCRIZIONE CASTING MASTERLCASS possibikità di ripresa video dell'esibizione previo prenotazione. Numero da chiamare 0422 423692 dal Martedì al Venerdì dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 15,30 alle 19,00 entro e non oltre il 20 /11/2018