Il Prosecco Doc è dalla parte delle donne: donati 40mila euro per la lotta alla violenza

Si è tenuta sabato a Cortina un’iniziativa di grande rilievo per la sensibilizzazione alla lotta contro la violenza sulle donne. Michelle Hunziker ha infatti sciato nel post gara con alcune atlete FISI, simbolicamente rappresentando la gioia dello stare insieme e dello sport, in contrapposizione alla discriminazione, agli abusi e alle violenze di cui le donne sono ancora vittime.

Insieme alle atlete FISI, Michelle Hunziker ha quindi raggiunto presso lo Chalet Tofane il Vice Presidente Giorgio Serena e Luca Giavi, Direttore Generale del Consorzio Prosecco DOC, il Presidente della FISI Flavio Roda, il Presidente di Fondazione Cortina 2021 Alessandro Benetton, per un brindisi con il Prosecco. Michelle ha ricevuto dal Consorzio del Prosecco DOC una donazione da 40.000 € per la Fondazione Doppia Difesa, che supporta da oltre 10 anni le donne vittime di violenza e che ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema. Ha inoltre voluto ringraziare FISI per la disponibilità a far partecipare le atlete a questa iniziativa speciale e la Fondazione Cortina 2021 per aver accolto sul territorio l’evento, all’interno di una delle tappe più rinomate della Coppa del Mondo.

Il Consorzio del Prosecco DOC, consapevole dell’importanza di questo tema e avendo già collaborato con la Fondazione in passato, ha deciso di essere vicino al mondo delle donne attraverso la Onlus fondata da Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno: "Il Consorzio di tutela del Prosecco DOC -conferma il presidente Stefano Zanette- guarda da tempo al mondo delle donne con la volontà di riconoscere loro tutto il valore che la componente femminile riveste nella nostra società, e si sente particolarmente solidale con coloro le quali si trovano, proprio malgrado, a vivere situazioni di vessazione, quando non anche a subire vere e proprie forme di violenza.

Non potendolo fare direttamente -conclude Zanette- da alcuni anni e in forme diverse, il Consorzio del Prosecco DOC si è dimostrato pronto a sostenere varie iniziative, come quella assicurata da Doppia Difesa, fondazione che ha deciso di impegnarsi per garantire a migliaia di donne -spesso madri- e quindi ai loro figli, un sostegno sia sul fronte giuridico che psicologico". Importante anche il messaggio lanciato da Michelle Hunziker all’indirizzo della montagna veneta, messa recentemente in ginocchio dal maltempo, ma pronta a rialzarsi per garantire la stagione turistica invernale. La presenza di Michelle Hunziker è la dimostrazione che tutto funziona anche se molto resta ancora da fare per ripristinare i boschi flagellati dal maltempo.