Ricercato dalla polizia locale, viene incastrato da una foto su Facebook

Tradito da una foto scattata in centro a Treviso, pubblicata su Facebook, dopo mesi di ricerche viene localizzato dalla polizia locale che gli notifica 39 multe per 6.250 euro.

Protagonista della vicenda è un cittadino moldavo di 34 anni, residente a Vicenza, che la polizia locale cercava di rintracciare da oltre sei mesi per notificargli, appunto, decine di multe, in particolare per il mancato rispetto dei limiti di velocità in via Aldo Moro. L'uomo è infatti il titolare di una società con sede in Repubblica Ceca, intestataria di una Mercedes plurisanzionata. Poiché, però, all'indirizzo di residenza vicentino l'uomo continuava a risultare irreperibile, nelle scorse settimane erano state avviate le pratiche di cancellazione anagrafica.

Qualche giorno fa, tuttavia, la tenacia e lo spirito di osservazione di un agente ne hanno permesso l'individuazione. Il moldavo, infatti, ha commesso l'errore di postare su Facebook una foto scattata in centro a Treviso che l'agente ha immediatamente notato, facendo scattare l'intervento: una pattuglia lo ha quindi rintracciato e gli ha notificato i 39 verbali di violazione al codice della strada per l'importo complessivo di 6.250 euro.