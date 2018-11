"In orbita": Spresiano presenta il nuovo sistema dei servizi sociali

Un insieme articolato di progetti e servizi per rispondere ai nuovi bisogni della società e garantire un punto di riferimento costante per cittadine e cittadini: è In orbita, il sistema dei Servizi Sociali del Comune di Spresiano. L’Amministrazione Comunale propone un nuovo naming, un progetto grafico e uno strumento informativo tutti dedicati al settore sociale, utili alla sua conoscenza e alla fruizione da parte di tutta la comunità.

Un mezzo per poter accedere direttamente alle informazioni di base e alle modalità per beneficiare dei servizi proposti in rete con le istituzioni e con le organizzazioni attive nel territorio. Un percorso di lavoro in ascolto della gente avviato offrendo un supporto alle persone e alle famiglie in difficoltà, promuovendo la cultura delle pari opportunità e garantendo la crescita dei giovani attraverso interventi mirati che favoriscono il benessere personale e collettivo. «Immaginando il mondo dei servizi sociali come un sistema planetario - afferma il Sindaco Marco Della Pietra – siamo andati alla ricerca di un nome che fosse legato al tema dell’universo ma che restituisse l'idea di movimento attorno ad un fulcro: nasce così il tema In orbita, il sociale è per tutti». Realizzata con il supporto dell’agenzia Officina 3am e la collaborazione della cooperativa La Esse, l’identità visiva parte dall'immaginario comune, in cui l'orbita è rappresentata da un elemento piccolo che si muove attorno a un elemento più grande. A comporre il logo, i due elementi sono stati metaforicamente individuati nel pallino della lettera "i" della preposizione "in" e nella lettera "o", iniziale della parola "orbita". Le due forme sono state poi sovrapposte per restituire l'idea di qualcosa di piccolo che viene incluso in un sistema più grande e unite per costituire un unico segno grafico. Con il giallo che ha una componente calda, la parte umana del progetto, e il blu la componente più fredda che richiama invece l'idea di universo. L’immagine coordinata nasce dalla combinazione di semplici elementi grafici geometrici (cerchi, stelle, onde, semicerchi, forme piene e linee sottili) costruiti proporzionalmente sulla base degli elementi del logo “In orbita”.

Il progetto grafico dedicato al sistema integrato di interventi e servizi sociali traduce l’obiettivo che ci siamo dati - continua il sindaco di Spresiano Marco Della Pietra - ovvero quello di rendere l’ambito di lavoro del sociale identificabile e raggiungibile da tutta la popolazione. Anche grazie alla realizzazione di un pieghevole informativo che ci auguriamo possa essere una mappa in cui tutti i cittadini possano comprendere e orientarsi nel trovare le informazioni e le risposte ai propri bisogni. Un impegno che ci assumiamo ogni giorno con e per i cittadini. Progetti, Agevolazioni, Servizi sono i tre macro temi individuati per descrivere il settore, con attenzione alle pari opportunità, alle famiglie, alle persone anziane e adulte con disabilità e al lavoro. Alla scuola è dedicato uno spazio particolare che comprende i contributi previsti e i servizi. Il pieghevole sarà distribuito a tutte le famiglie, in allegato al giornale comunale che arriverà entro dicembre in tutte le case di Spresiano, ma sarà disponibile anche nella sede del Comune e a chi ne farà richiesta.