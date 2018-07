Ormelle, inaugurato il nuovo forno nello stabilimento Vetri Speciali

ORMELLE Rsu e sindacati provinciali di categoria Femca Cisl e Filctem Cgil esprimono soddisfazione per l’inaugurazione, avvenuta oggi, del nuovo forno nello stabilimento Vetri Speciali di Ormelle. “È un investimento tecnologico importante - sottolineano Ildebrando Dall’Acqua della FILCTEM CGIL e Vincenzo Caldarella della FEMCA CISL - che potrà dare ulteriore impulso all'occupazione nel territorio. Apprezziamo, inoltre, l’attenzione rivolta da Vetri Speciali anche in relazione agli investimenti per la sicurezza sul luogo di lavoro e la salute dei lavoratori”.

“Si tratta di un positivo esempio di ciò che per noi vuol dire azienda e Industria 4.0 - proseguono i Sindacati -, e di buone relazioni industriali. Tant’è che, anche al tavolo di trattativa per il contratto integrativo aziendale, abbiamo condiviso un valido sistema premiale. Ci auguriamo - concludono Dall’Acqua e Caldarella - che tale importante investimento contribuisca alla crescita dell’occupazione nei prossimi anni, in particolare di quella giovanile”. Al momento, i dipendenti occupati nello stabilimento di Ormelle sono 200.