Inaugurato in centro a Treviso, alla Brat, l'attesissimo Natale dei Bambini

Sabato mattina, alla Biblioteca dei ragazzi di piazza Rinaldi, è stato inaugurato il Natale dei bambini. Il sindaco Mario Conte ha accolto le famiglie con l’assessore allo Sport, Partecipazione e Istruzione Silvia Nizzetto (che ha letto alcune storie di Natale) e l’assessore ai Beni Culturali e Turismo Lavinia Colonna Preti per un saluto e l’invito ad addobbare l’abete rosso portato alla BRaT da Barbazza Garden Center. L’albero, decorato con i lavoretti dei bambini che hanno potuto così cimentarsi in un laboratorio creativo a tema natalizio, dopo le Feste verrà ripiantato nei boschi del bellunese (essendo stato scelto appositamente con radici tali da garantire la ripiantumazione) in segno di rispetto nei confronti delle popolazioni colpite dal maltempo fra ottobre e novembre. Presente all’inaugurazione anche Stefano Pavan di Banca Mediolanum, che ha sponsorizzato l’evento. L’istituto di credito, il prossimo 22 dicembre, allestirà la casa di Babbo Natale in piazza Pola per una foto ricordo e un pensiero ai bambini. Nell’occasione ISRAA (Istituto per i Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani) di Treviso ha offerto a tutte le famiglie una cioccolata calda.