Incendio alla Sidernorio di Riese, nuovi rilievi dell'Arpav: «Aria non inquinata»

Sono stati pubblicati nelle scorse ore i nuovi e ultimi risultati analitici sui campioni eseguiti a Riese Pio X durante e dopo l'incendio dell'azienda Sidernorio.

Stando ai rilievi condotti da Arpavi: «I prelievi per la valutazione di diossine e furani sono stati eseguiti durante l'evento presso il parchetto di Borgo Renga e presso il parcheggio dell'Istituto comprensivo Pio X. Gli esiti hanno dato evidenza dell'evento nella sola area del parchetto Borgo Renga con valori seppur limitati, ma superiori ai normali livelli di fondo, non risultando presenze di inquinanti presso il parcheggio dell'Istituto Pio X. I prelievi nel parchetto a Borgo Renga ripetuti nella mattina del giorno successivo non evidenziano tracce di inquinanti indicando il rientro della situazione nella normalità per gli inquinanti in questione.