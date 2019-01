Allenamento con i pesi in palestra: due persone ricoverate in ospedale

Ha iniziato ad allenarsi sollevando un bilanciere del peso di 50 chili mentre un'altra persona controllava che l’esercizio venisse effettuato in maniera corretta. Un allenamento classico finito però in modo a dir poco tragico.

Mercoledì sera, 30 gennaio, alla palestra Jolly Club di San Vendemiano uno spiacevole incidente ha mandato all'ospedale due amanti del fitness. Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso" erano da poco passate le ore 20 quando i due iscritti si sono messi a utilizzare il bilanciere con i pesi. In un primo momento tutto sembrava procedere per il meglio ma, dopo una serie di sollevamenti, l'atleta ha avuto un crollo improvviso non riuscendo più a sostenere i pesi. L'asta del bilanciere gli è crollata sul petto, schiacciandogli lo sterno. A quel punto la persona che era con lui ha cercato di aiutarlo ma non ha fatto altro che peggiorare la situazione procurandosi una frattura al naso nel tentativo di spostare i pesi e aiutare il compagno di allenamenti. Capendo la gravità della situazione i titolari hanno chiamato sul posto i soccorsi. Un'ambulanza del Suem 118 ha trasportato i due feriti all'ospedale di Conegliano dove sono stati medicati. Le loro condizioni non sarebbero gravi ma, almeno per un po' di tempo, dovranno stare alla larga dagli allenamenti in palestra.