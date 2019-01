Lavori in arrivo: il Comune incontra i cittadini per discuterne

Due incontri sul territorio per confrontarsi con i cittadini e illustrare le novità in programma a Breda di Piave. Sono questi gli appuntamenti programmati dalla giunta comunale per il mese gennaio.

I due incontri si terranno giovedì 24 gennaio alle ore 20.30 nella sala consiliare di Villa Olivi e lunedì 28 gennaio nella scuola primaria “Eroi delPiave” di Saletto e San Bartolomeo. Durante i due incontri si parlerà delle principali opere programmate dall'amministrazione comunale, in particolare il secondo stralcio della Mobilità Dolce con le nuove piste ciclabili, gli adeguamenti sismici e l’adeguamento energetico di scuole ed edifici pubblici, il bilancio di previsione per i prossimi tre anni.