San Vigilio ricorda Antonio e Sara Ghizzo con tre incontri musicali

FARRA DI SOLIGO Tre importanti incontri musicali in memoria di Antonio e Sara Ghizzo. Tre manifestazioni di didattica musicale su base educativa si terranno nella antica Chiesa - Auditorium di S. Vigilio a Col San Martino con il seguente calendario:

Venerdì 13 luglio, alle ore 20.45, si esibirà il “Quartetto Iris” che proporrà brani di Wolfang Amadeus Mozart, Johan Sebastian Bach, Leo Delibes e Antonio Vivaldi.

Venerdì 20 luglio, alle ore 20.45, si esibiranno il violinista Paolo Tagliamento e il violoncellista Giuseppe Barutti che eseguiranno brani di Johan Sebastian Bach, e Antonio Vivaldi.

Venerdì 27 luglio, alle ore 20.45, si esibiranno Giovanni Battista Scarpa al violino e Emma Nicòl Pigato al Saxofono Baritono con brani di Biagio Marini, Giacomo Carissimi, Girolamo Frescobaldi, Alessandro Stradella, Johan Sebastian Bach e Georg Philipp Telemann.

Gli appuntamenti musicali, patrocinati dal Comune di Farra di Soligo, sono organizzati dalla TR.AD Sas di Treviso e sono curati dal Dipartimento Cultura della Redazione di Radio Veneto Uno nell'ambito della rassegna “La cultura per non dimenticare, per la pace, in memoria di Antonio e Sara Ghizzo”.

“Sono felice che si possa continuare la tradizione degli appuntamenti musicali di San Vigilio, appuntamenti importanti e attesi dalla nostra comunità. La loro organizzazione è stata possibile grazie alla disponibilità e all'impegno dell'Associazione Culturale Veneto Uno, che da sempre è impegnata nella promozione della Cultura nel nostro territorio” - dichiara Mattia Perencin, Assessore alla Cultura, e prosegue - “Ringrazio Roberto Ghizzo, per credere in questa iniziativa e la Parrocchia di Col San Martino, nella persona di don Carlo, che per questa occasione mette a disposizione la bellissima chiesa di San Vigilio.