Impegno imprevisto, posticipato l'incontro con Arrigo Cipriani

A causa di una indisposizione improvvisa, il maestro Arrigo Cipriani non potrà essere a Vittorio Veneto il prossimo venerdì 23 novembre così come stabilito e concordato inizialmente.

L'incontro, organizzato dall'università per la formazione continua "Ippolito Pinto" con il patrocinio del comune di Vittorio Veneto, è stato spostato a mercoledì 5 dicembre con le stesse modalità. L'appuntamento è per le ore 17.30 nell'aula civica del museo della battaglia. Cipriani racconterà al pubblico la storia del leggendario Harry's Bar a Venezia durante il XX secolo. Non solo uno dei bar più conosciuti al mondo ma anche un incredibile esempio di accoglienza e apertura nei confronti. Ingresso libero, tutta la cittadinanza è invitata.