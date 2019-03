Nuovo incarico per il comandante dei vigili del fuoco di Treviso: Assindustria lo ringrazia

Incontro a Palazzo Giacomelli tra Maria Cristina Piovesana e Giuseppe Milan, presidente vicario e direttore generale di Assindustria Venetocentro, con l’ingegner Nicola Micele, per anni comandante dei vigili del fuoco di Treviso e in procinto di assumere un nuovo importante incarico.

La presidente Piovesana e il direttore Milan hanno ringraziato il comandante Micele per il suo impegno a favore del territorio e delle imprese e, in particolare per le iniziative di formazione e informazione con le imprese. Con Assindustria Venetocentro, dopo la firma in Prefettura di un protocollo nell’ambito di Imprese&PA alleati per competere, è stato sviluppato un programma di azioni con le imprese dedicato alla prevenzione incendi, con incontri informativi e l’elaborazione di linee guida nella gestione delle emergenze e la loro dimostrazione con simulazioni in contesti aziendali reali (alla Berco di Castelfranco Veneto e alla Dopla di Casale sul Sile). Complessivamente, vi hanno partecipato 132 operatori aziendali del territorio. Nell’incontro a Palazzo Giacomelli è stata presentata la guida operativa Azioni del datore di lavoro per la prevenzione e protezione del rischio incendio in azienda, realizzato dal Comando dei vigili del fuoco di Treviso e da Assindustria Venetocentro ad esito del protocollo e del lavoro svolto con un modello avanzato per la gestione del rischio in azienda. La guida a disposizione, anche dal sito internet associativo, delle imprese e degli addetti alla sicurezza e prevenzione incendi.

Gallery