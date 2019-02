Università: polo unificato a Treviso, nuovo patto con Fondazione Cassamarca

Il presidente di Fondazione Cassamarca, Luigi Garofalo, ha incontrato nel pomeriggio di lunedì 25 febbraio il professor Rosario Rizzuto, rettore dell’Università di Padova, e il professor Michele Bugliesi, rettore dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.

L’incontro si è svolto a Ca’ Spineda ed è durato circa due ore. Nel corso del meeting sono stati esaminati tutti i profili relativi alla presenza delle due università a Treviso, giungendo alla conclusione di proseguire con il polo universitario unificato all'ex distretto militare, senza che questo venga intaccato dalla messa in vendita del complesso da parte della fondazione trevigiana. Piena convergenza quindi per un ulteriore potenziamento del progetto universitario a Treviso, auspicabilmente con l’appoggio di tutte le istituzioni pubbliche e private del territorio. L’aggiornamento è per una prossima riunione, in cui si arriverà alla presentazione di un piano più dettagliato.