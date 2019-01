Furti in aumento nelle campagne trevigiane: il Prefetto incontra Coldiretti

Un pericoloso aumento di furti nelle imprese agricole della Marca ha messo in allarme Coldiretti Treviso che, per far fronte all'emergenza ha ottenuto un incontro con il prefetto di Treviso, Maria Rosaria Laganà.

Il presidente spiega il summit svoltosi venerdì in Prefettura a Treviso con queste parole: «La prima indicazione positiva è stata la grande disponibilità del Prefetto di Treviso e per questo vogliamo ringraziarla. Il tema per noi è una priorità in quanto le cronache dei comuni trevigiani sono sempre più occupate da notizie che riguardano il vero e proprio saccheggio di alcune aziende agricole che rischiano di finire in ginocchio dopo il furto di attrezzature e macchinari agricoli dal valore di diverse decine di migliaia di euro – continua Polegato – Noi non possiamo essere certi delle dinamiche per cui avvengono questi furti e pertanto chiediamo un’attività investigativa che possa fare il punto su una situazione diventata per alcuni colleghi davvero drammatica». Da parte del Prefetto è stato assicurato a Coldiretti che il “tema agricoltura” sarà tra le priorità della prossima riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. A seguire, il prefetto ha deciso di organizzare una riunione dove Coldiretti potrà interfacciarsi direttamente con le forze dell’ordine. «E’ comprensibile che le aree rurali siano più a rischio e fragili – conclude il direttore di Coldiretti Treviso Antonio Maria Ciri, anche lui presente all'incontro – Trattandosi a volte di furti di grandi macchinari è evidente che siano tarsportati da tir o camion di grosse dimensioni che di notte, in aperta campagna, non possono passare inosservati o perlomeno devono indurre ad un legittimo sospetto. Da queste considerazioni basiche auspichiamo che si individuino degli strumenti capaci di attuare una prevenzione e un controllo sul territorio».