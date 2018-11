Ponzano: mancano i medici di base, soluzione entro novembre

L'amministrazione di Ponzano Veneto ha incontrato venerdì 16 novembre il direttore del Distretto Ulss Nord dott. Giorgio Bazzerla per illustrare le recenti difficoltà dei cittadini ponzanesi, dovute alla carenza di medici di base a Ponzano Veneto.

Nel corso dell'incontro è emerso come la problematica sia diffusa anche in altri territori, a causa della normativa attualmente in vigore che riguarda la suddivisione del territorio in ambiti, che ha reso difficoltoso reperire medici disponibili. Nel complesso il colloquio, volto a trovare una concreta e tempestiva soluzione, è stato positivo. Sono al vaglio alcune soluzioni, che devono essere verificate nella loro fattibilità ed attuazione tecnica nei prossimi dieci giorni. La volontà di Ulss e del Comune è quella di risolvere il problema entro la fine di novembre: il sindaco di Ponzano Veneto Monia Bianchin si dichiara ottimista in tal senso, e si sta adoperando in prima persona per individuare la soluzione più efficace e soddisfacente. Per quanto riguarda la difficoltà nei pagamenti dei ticket presso lo sportello di Ponzano Veneto, invece, l'Ulss 2 ha reso noto che nei giorni scorsi è stato attivato anche il pagamento tramite pos. Permane la difficoltà che riguarda l'ambulatorio vaccinale, a causa della carenza di personale. Attualmente le vaccinazioni vengono effettuate presso la Madonnina a Treviso, al fine di garantire maggiore sicurezza e copertura oraria.