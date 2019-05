Il Prefetto Laganà incontra a Treviso il Ministro degli esteri della Costa d'Avorio

Il Prefetto di Treviso Maria Rosaria Laganà ha incontrato, nella mattinata di giovedì 9 maggio, il ministro degli Affari esteri della Repubblica di Costa d’Avorio, Marcel Amon Tanoh, accompagnato dall’ambasciatore in Italia, Janine Tagliante Saracino e dal console onorario per il Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, Claudio Giust.

L’incontro è stato occasione per esaminare temi di attualità di comune interesse, con particolare riferimento all'interscambio commerciale fra la provincia di Treviso e la Costa d’Avorio, Paese in continua crescita economica anche grazie alla stabilità politica ed alle incisive politiche di investimento perseguite dall'attuale Governo. Il Ministro, in visita in questi giorni anche alla città di Venezia, ha tenuto a sottolineare la grande considerazione in cui è tenuto un Paese come l’Italia, che per la sua storia, l’eccellenza della cultura e la ricchezza dell’economia può costituire un modello di riferimento anche per lo Stato che rappresenta. Ha poi espresso l’auspicio di un interscambio tre i due Stati sempre più proficuo ed, a riprova di ciò, ha programmato un incontro, sempre nella tarda mattinata odierna, con un folto gruppo di imprenditori della provincia. La Repubblica di Costa d’Avorio, infatti, si qualifica come un importante produttore mondiale di caffè e cacao nonché per la presenza di giacimenti di importanti materie prime. L’incontro si è concluso con un reciproco scambio di doni e con l’augurio che i rapporti con il territorio della provincia di Treviso possano reciprocamente essere intensificati.