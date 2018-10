Il ministro Fontana incontra il Forum veneto delle famiglie

I presidenti delle 46 associazioni nazionali e dei venti forum regionali delle associazioni familiari, accompagnati dal presidente nazionale del Forum famiglie, Gigi De Palo, hanno incontrato nella mattinata di mercoledì 17 ottobre, presso la sala monumentale del Palazzo della Presidenza del Consiglio, a Roma, il ministro per la famiglia e la disabilità, Lorenzo Fontana.

Maria Alessandra Donà, presidente assieme a Marco Scarmagnani del Forum Veneto, è intervenuta per chiedere al ministro di sollecitare una Legge regionale della famiglia, un piano della famiglia, una strutturazione dei nuovi piani di zona che metta al centro la famiglia e la valorizzazione dell’associazionismo familiare tramite la programmazione di incontri periodici con il forum delle famiglie e la partecipazione ai tavoli tecnici. L’incontro, che ha avuto carattere cordiale, ha consentito ai rappresentanti del forum di presentare al ministro Fontana le istanze provenienti dalle 582 associazioni nazionali e locali che lo costituiscono. Realtà associative diverse, eterogenee e variegate, unite nell'impegno quotidiano di promuovere una sussidiarietà tangibile, che da 25 anni parte dal basso per offrire il proprio contributo concreto al Paese. Al centro dell’appuntamento e nel solco del dialogo da tempo avviato tra il Forum famiglie e il Ministro per la famiglia, sono state poste le sfide a cui l’Italia è chiamata a dare risposte, in particolare riguardo alle politiche per la famiglia, al rilancio della natalità, alla semplificazione e riorganizzazione delle procedure di affido e adozione internazionale, all'attenzione al presente e al futuro del mondo giovanile, al tema del lavoro e della sua conciliazione con i bisogni familiari.