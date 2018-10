Il Prefetto accoglie a Treviso la delegazione del Burkina Faso

Il Prefetto di Treviso Maria Rosaria Laganà ha ricevuto nella mattinata di venrdì 19 ottobre in visita di cortesia il Re locale della Regione di Zabrè in Burkina Faso, Naaba Kougri, accompagnato dai sindaci dei Comune di Yalgo e di Karpala, oltre che da un funzionario dell’Ufficio della Presidenza della Repubblica dello stato africano.

Alla visita hanno anche preso parte i presidenti locali dell’associazione “Cittadini del Brukina Faso di Treviso”, dell’associazione culturale “Faso Landa” e dell’associazione di volontariato trevigiana I Care. Al significativo momento istituzionale hanno inoltre preso parte, il presidente del Consiglio comunale di Treviso Giancarlo Iannicelli e gli assessori dei Comuni di Carbonera, Istrana e Roncade, luoghi dove i cittadini del burkinabè sono maggiormente presenti. L’incontro, dai toni molto cordiali, è stato occasione per esaminare i temi di attualità di comune interesse per i due Paesi con specifico riferimento ai temi dello sviluppo, dell’integrazione e della sicurezza. Particolare attenzione è stata dedicata alle tematiche relative ai progetti di integrazione e supporto a favore della piccola comunità residente in provincia, che risulta ampiamente e solidamente inserita nel contesto trevigiano.