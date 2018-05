Manifestazioni e sicurezza: incontro di formazione a Villorba

VILLORBA L’amministrazione comunale di Villorba, in collaborazione con il centro Studi dell’associazione Comuni di Marca, ha organizzato per le ore 18 di venerdì 11 maggio, presso la sala conferenze della Barchessa di Villa GIovannina, a Carità di Villorba, un incontro di formazione sulla gestione delle manifestazioni, dei relativi piani di sicurezza e di quali siano i compiti delle squadre di emergenza.

“Questo corso di formazione - ha detto Marco Serena, sindaco di Villorba - risponde all’intento di valorizzare le numero- se iniziative promosse nel territorio con grande impegno da parte dei moltissimi volontari attivi nelle varie realtà associative. Grazie a questo approfondimento strutturato sarà più agevole per tutti gli interessati conoscere non solo come ottenere tutte le autorizzazioni e licenze per le attività previste, ma anche come garantire sicurezza ed incolumità di pubblico e collaboratori come previsto da specifiche norme di legge e dalle recenti direttive del Ministero dell’Interno.