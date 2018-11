Nuovi lavori in città: il sindaco incontra le associazioni di quartiere

Per presentare una serie di importanti interventi di imminente avvio, il sindaco di Mogliano, assieme all’assessore ai lavori pubblici, Filippo Catuzzato, e al dirigente Salvina Sist, ha incontrato nella serata di giovedì 15 novembre i presidenti delle associazioni di quartiere.

Nel corso dell’incontro si è focalizzata l’attenzione sulla realizzazione dei due lotti, A e B, del terzo stralcio del progetto sicurezza del territorio, che prevede la realizzazione di sistemazioni stradali e di tratti di viabilità comunale, con asfaltature, e di percorsi pedonali e attraversamenti in sicurezza, con una spesa prevista di 1 milione trecentomila euro. Del lotto A fanno parte le vie Marconi (tra Collegio Astori e Ponte sul fiume Zero), Terraglio (tra Via Gris e Via Ronzinella), degli Angeli (tratto di circa 100 metri prima della curva a destra compresa), Altinia (tra rotatoria e Via del Grano) e la realizzazione di uscita di emergenza da SPZ. Del lotto B fanno invece parte le vie Toti Dal Monte, Ronzinella, Tommasini (dal ponte sulla Fossa Storta a Via Torni), Torni (da Via Rossi a Via Benetton), delle Azalee, dello Scoutismo, Gagliardi, il rialzo stradale per messa in sicurezza dell'incrocio Via Mameli / Via 24 maggio, via della Chiesa a Zerman, Via Ghetto (dal Turbine a Via Fossati e un tratto da Ghetto centro verso nord).

«Gli interventi che abbiamo presentato sono frutto di un lavoro che tiene conto delle richieste provenienti dalla stesse associazioni di quartiere e da gruppi di cittadini e da una attenta valutazione dell’ufficio tecnico dello stato di manutenzione delle strade. Inoltre, come in particolare per la riqualificazione del Centro anziani, il progetto è stato analizzato e migliorato nel corso di una decina di incontri con i referenti dell’Acra, l’associazione che lo gestisce e che rappresenta gli oltre 1300 soci. I lavori al Centro anziani inizieranno entro novembre, mentre per le asfaltature e la manutenzione straordinaria del sottopasso ferroviario attenderemo la fine dell’inverno», ha commentato il sindaco Carola Arena. Alle associazioni di quartiere sono stati presentati anche i progetti esecutivi per l’ampliamento e l’adeguamento funzionale del centro ricreativo anziani di Via Carlo Alberto dalla Chiesa e la riqualificazione della sala polivalente del Centro sociale di Piazza donatori di Sangue.