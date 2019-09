Sicurezza sul territorio: Zaia riceve il Comandante dei Nas di Treviso

Il Governatore del Veneto, Luca Zaia, ha incontrato il Comandante del Nas dei Carabinieri di Treviso, Maggiore Giuseppe Mercatali. Zaia e Mercatali si sono trattenuti in cordiale colloquio, discutendo di vari temi inerenti l’importanza dell’attività del Nucleo Antisofisticazioni dell’Arma per la sicurezza e la salute dei cittadini. Il Governatore ha garantito a Mercatali la totale disponibilità della Regione e collaborare in ogni occasione ciò sia richiesto e possibile, come più e più volte accaduto in passato.