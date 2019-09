Sicurezza e controlli: Zaia incontra il nuovo Comandante di carabinieri di Treviso

Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha incontrato martedì 24 settembre il nuovo Comandante dei Carabinieri di Treviso, il Colonnello Gianfilippo Magro, che ha assunto l’incarico il 9 settembre scorso.

Zaia e Magro si sono intrattenuti a colloquio, in particolare sui temi che riguardano la sicurezza dei cittadini e del territorio. Il Governatore ha ribadito a Magro la grande stima nei confronti dell’Arma, la riconoscenza per il lavoro quotidiano svolto a favore della comunità, e la piena disponibilità della Regione a collaborare in ogni occasione possibile.