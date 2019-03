Incrocio "Al Baston", Regione favorevole alla costruzione della rotonda

Lo scorso venerdì 1 marzo, nella sede regionale di Palazzo Balbi a Venezia, l'assessore regionale Elisa De Berti ha incontrato il direttivo del Comitato Zona Nord sul tema viabilità e incrocio “al Baston” a Ponzano Veneto.

L'incontro si è svolto in un clima costruttivo e ha evidenziato una convergenza di pensiero circa le soluzioni da attuare, anche nell'immediato, per la messa in sicurezza dell'incrocio in attesa della auspicata e promessa realizzazione della rotonda. Trattandosi, peraltro, di aspetti che coinvolgono in primis Provincia e Comune, l'assessore De Berti ha comunque garantito il suo appoggio e la sua sollecita attenzione nei riguardi delle istituzioni, per portare a buon fine l'opera. Solo pochi giorni fa un nuovo incidente stradale era avvenuto all'altezza del pericoloso incrocio sollevando nuove polemiche da parte dei residenti. Ora, con il supporto della Regione, la soluzione al problema dell'incrocio sembra pronta per essere risolta.